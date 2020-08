Brevetto bagnino contraffato, due denunce nel Cosentino

Cosenza - È stato scoperto e denunciato dai militari della Guardia Costiera un falso bagnino mentre esercitava l’attività in uno stabilimento balneare nel Comune di Corigliano Rossano. A momento del controllo era in possesso di un brevetto abilitante al salvamento acquatico contraffatto. Attraverso accurate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, si è risaliti dal numero di brevetto alla società che lo aveva rilasciato, appurando che il titolo abilitativo in uso non solo era appartenente ad un altra persona ma era stato anche modificato con i dati anagrafici dal falso bagnino. Così è scattata la diffida a esercitare la professione. Gli ulteriori accertamenti svolti in sinergia con la Capitaneria di Porto di Manfredonia, luogo di residenza della persona a cui apparteneva il brevetto da bagnino illecitamente utilizzato dall’indagato, hanno portato alla denuncia di quest’ultima per i reati di truffa ed uso di atto falso.

