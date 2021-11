Bruciano rifiuti in un campo, tre denunce nel Cosentino

Cosenza - Due operai e l’amministratore di una azienda della grossa distribuzione sono stati denunciati dai Carabinieri Forestale per smaltimento illecito di rifiuti. Alla loro denuncia si è giunti a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini che, avendo notato in località “Sant’Antonello” di Montalto Uffugo, una colonna di fumo nero, hanno contattato il 112.

I Carabinieri hanno sorpreso due operai che avevano appena terminato di scaricare un furgone e di bruciare una parte di rifiuti. Spente le fiamme, gli agenti hanno potuto constatare la presenza di diversi punti in cui erano stati bruciati dei rifiuti, a dimostrazione che la l'azione di combustione in quella zona era prassi consolidata. I militari hanno anche scoperto, in un fabbricato in costruzione nei pressi della stessa area, un deposito di svariati quantitativi di rifiuti di vario genere. Il fabbricato e l’area interessata dai roghi sono stati posti sotto sequestro.