Reggio Calabria - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel porto di Reggio Calabria. La presenza del cadavere, che galleggiava in mare, è stata segnalata questa mattina alla polizia, che è intervenuta con la Scientifica per i primi accertamenti. Secondo quanto si è appreso, non si conoscono ancora le generalità della persona né le cause della morte.