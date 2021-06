Bolzano - Incidente in moto fatale in Trentino Alto Adige per un carabiniere di 50 anni originario di Taurianova. A perdere la vita Valerio Caridi che, a bordo della propria moto, nella tarda mattinata di ieri si è scontrato con un furgone sulla statale della Pusteria. Il militare è deceduto sul colpo, mentre la compagna – che viaggiava con lui – è stata trasportata all’ospedale di Bolzano ed è ora ricoverata in gravi condizioni: era in servizio all’Arma di Oppeano in provincia di Verona.