Carabinieri scoprono piantagione di cannabis indica a Tiriolo, indagini

Tiriolo - Scoperta una piantagione di marijuana in un terreno nel comune di Tiriolo. I Carabinieri delle stazioni di Catanzaro e Tiriolo hanno, infatti, rinvenuto e posto sotto sequestro circa 100 piante di cannabis indica, dell'altezza media di quasi 2 metri, nascoste tra altra vegetazione in un'area particolarmente impervia. Gli uomini delle due Stazioni, che da giorni monitoravano i territori di competenza, hanno quindi proceduto ad estirpare la piantagione, campionandone le piante, e a sequestrare il tutto a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti per addivenire all'identificazione delle persone implicate nella coltivazione.