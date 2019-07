Cocaina nascosta tra ananas e cotone, sequestrato carico al porto di Gioia Tauro

Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Un carico di cocaina purissima, pari a 270 kg, è stato sequestrato al porto di Gioia Tauro, dalla Guardia di finanza del Comando provinciale Reggio Calabria in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, sotto coordinamento della procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. In un container trasportante cotone in transito nello scalo calabrese, proveniente dal Guatemala e avente come destinazione finale Valencia, sono stati individuati e sequestrati 270 chilogrammi di cocaina suddivisi in diversi cartoni di ananas i quali avrebbero fruttato, una volta tagliati fino a 4 volte ed immessi sulle piazze di spaccio italiane ed europee per la vendita al dettaglio, circa 55 milioni di euro. Attraverso una complessa attività di indagine eseguita tramite analisi di rischi e riscontri da parte della Guardia di Finanza su 2000 contenitori provenienti dal Sud America e supportata dalle sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato possibile selezionare il container con la cocaina, nascosta tra la merce trasportata lecitamente.

