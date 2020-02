Controlli polizia stradale su uso cinture di sicurezza anche nel lametino: accertate 71 violazioni

Lamezia Terme – Ultimo fine settimana dedicato principalmente all’attuazione dell’operazione alto impatto sull’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini per gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, della Sottosezione di Lamezia Terme e del Distaccamento di Soverato. Lo scopo della campagna di sicurezza, rendono noto, è stato quello di verificare efficacemente, su tutte le arterie di grande viabilità della provincia, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, anche con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che l’uso di tali dotazioni costituisce lo strumento necessario a prevenire rischi di traumi molto gravi.

Nel corso dei controlli sono stati predisposti degli appositi dispositivi, impiegando 11 pattuglie e 18 operatori, i veicoli controllati sono stati 184 e sono state accertate in totale 71 violazioni specifiche per mancato uso della cintura da parte del conducente, del passeggero anteriore, del passeggero posteriore e per trasporto inadeguato del minore, procedendo altresì alla decurtazione di 305 punti in totale.

“I dati statistici - si legge in una nota - confermano che, a fronte di una consapevolezza da parte degli automobilisti sull’uso delle cinture per i passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli, di contro persiste ancora una forte riluttanza al corretto utilizzo da parte degli occupanti i sedili posteriori. Il dato più preoccupante è che la percentuale degli occupanti dei posti posteriori che la indossano non supera il 10%, in quanto è diffusa l’errata percezione che, in caso di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli occupanti dei posti anteriori del veicolo. Allo stesso modo, risultano esserci delle resistenze riguardo all’uso dei predetti dispositivi per i bambini che utilizzano i seggiolini. Il mancato uso dei sistemi di ritenuta può produrre in caso di sinistro stradale gravi conseguenze al viaggiatore e, sempre in caso di sinistro, impedisce un’efficace azione degli airbag, dispositivi ormai presenti nella quasi totalità del parco veicolare circolante. Con questi comportamenti – emerge ancora - gli automobilisti, oltre a mettere in pericolo la propria salute e quella dei bambini, incorrono in elevate sanzioni pecuniarie, a cui si aggiungono la sottrazione di 5 punti dalla patente di guida ed alla sospensione del documento per un arco di tempo che va dai 15 ai 60 giorni, se si incorre nella stessa infrazione per due volte nell’arco di un biennio”.