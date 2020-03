Coronavirus, in Calabria oltre 97mila controlli e 6.192 denunciati

Catanzaro - Sono 97.529 le persone controllate dalle forze dell’ordine in Calabria per verificare il rispetto dei provvedimenti governativi adottato per contenere il rischio di diffusione del Coronavirus. Il dato è stato diffuso dalla Prefettura di Catanzaro in una nota. Si evidenzia, inoltre, il dato regionale al 25 marzo, la Prefettura di Catanzaro, specifica che le persone denunciate per l’inosservanza delle misure per il contenimento del Coronavirus sono state finora 6.192 (6.028 denunciate ex articolo 650 codice penale e 164 denunciate ex articolo 495 e 496 codice penale).

Inoltre – informa ancora la Prefettura di Catanzaro - gli esercizi commerciali controllati dalla forze dell’ordine in Calabria sono stati finora 40.159, con 73 esercenti denunciati per l’inosservanza dei decreti emanati per contenere la diffusione del Coronavirus.