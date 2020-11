Covid, morto assessore del comune di Rosarno: proclamato il lutto cittadino

Reggio Calabria - L'assessore comunale di Rosarno Pasquale Calarco di 72 anni, era affetto da covid. È stato il sindaco, Giuseppe Idà, a darne notizia, annunciando il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali. Nei giorni scorsi l'assessore aveva contratto il virus, le sue condizioni sono precipitate nell'arco di pochi giorni. Era stato nominato assessore esterno con delega alla manutenzione e decoro urbano lo scorso settembre. "Pasquale era una persona stimata dalla citta' - ha affermato il sindaco Ida' - e per questo dobbiamo rendergli omaggio e abbiamo gia' disposto le bandiere a mezz'asta e stiamo facendo un'ordinanza per dichiarare per domani, giorno dei suoi funerali, il lutto cittadino".

Il cordoglio della giunta regionale

"Partecipo, insieme alla Giunta regionale della Calabria, al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Rosarno, per la scomparsa dell’assessore comunale Pasquale Calarco a causa del coronavirus. In questa triste giornata mi associo all’appello del sindaco ed esorto tutti a non sottovalutare la potenza di questo virus". Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.