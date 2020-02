Da Catanzaro a Palermo per intervento chirurgico alla mano recisa con l'accetta: riattaccata al Policlinico

Catanzaro - Da Catanzaro a Palermo per un delicato intervento di chirurgia (durato 7 ore e superato con successo) per riattaccare la mano recisa con un’accetta. Protagonista della vicenda, suo malgrado, un uomo di 40 anni di origine indiana. La sua mano era stata messa sotto ghiaccio a Catanzaro. Il paziente è stato poi trasportato in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Gli sono state riattaccati ossa, tendini, vasi e nervi grazie al lavoro dell’équipe composta da chirurghi plastici e della mano sotto la guida della responsabile di Chirurgia plastica Adriana Cordova che come spiega a Repubblica “è la prima volta che si esegue un reimpianto della mano con successo a Palermo e in Sicilia occidentale. Da qualche mese il Policlinico è diventato centro Cumi, ovvero centro di riferimento per le urgenze di microchirurgia riconosciuto a l livello europeo. Per questo abbiamo triplicato la casistica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA