Devastata a Reggio Calabria la sede della Fondazione Italo Falcomatà, Sindaco: "Offeso simbolo intera città" - REAZIONI

Reggio Calabria - Ignoti hanno devastato, a Reggio Calabria, la sede della Fondazione "Italo Falcomata" che governò la città dal 1993 al 2001. La notizia è stata data stasera dal figlio Giuseppe, sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria. "Questa mattina - ha riferito - sono stato avvisato del fatto che qualcuno si è introdotto all'interno della sede della Fondazione che porta il nome di mio padre, bruciando foto, lettere, album, documenti, e rotto vetri, imbrattato muri, divelto alcune porte, distrutto targhe e premi, portando via alcune medaglie e due computer pieni di documenti storici e di cataloghi della biblioteca. Ringrazio gli uomini della Questura di Reggio Calabria, la Polizia Scientifica, la Digos che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio di oggi per ricostruire le dinamiche di questo assurdo gesto". "A chi ha fatto tutto questo - ha concluso Falcomatà - vorrei dire che non ha offeso solo la memoria di un uomo, di mio padre, non ha colpito la mia famiglia o la Fondazione che porta il nome di Italo Falcomatà. Ma ha offeso un luogo che è simbolo di un'intera comunità, ha offeso i cittadini di Reggio Calabria e un pezzo della storia della nostra città e del patrimonio culturale, politico ed amministrativo che appartiene a tutti noi".

Solidarietà al sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per il raid in cui è stata devastata la sede della fondazione intitolata a suo padre, Italo, è giunta da più partiti politici, associazioni culturali e sindacati.

Giunta Comune reggio Calabria: "E’ stata devastata l’anima della Città, la coscienza della comunità reggina"

"La Giunta municipale del Comune di Reggio Calabria si stringe attorno al Sindaco Giuseppe Falcomatà e testimonia vicinanza alla famiglia, alla prof.ssa Rosetta Neto ed alla figlia Valeria, per l’ignobile atto perpetrato ai danni della Fondazione Italo Falcomatà, luogo simbolo della sua memoria. I locali della Fondazione Falcomatà non custodiscono soltanto i ricordi legati all’attività di Italo Falcomatà Sindaco, ma rappresentano la storia della nostra Città che in lui vede rispecchiati i valori più alti: la dignità, il coraggio, la determinazione, l’impegno, … Italo Falcomatà, e qualsiasi persona o cosa legata al suo nome, rappresenta la storia di Reggio Calabria. Italo Falcomatà, e qualsiasi persona o cosa legata al suo nome, rappresenta il futuro per la nostra Città. E’ stato colpito un obiettivo sensibile in un momento di emergenza sanitaria universale e grave crisi socio-economica, alla vigilia della Festa della Liberazione. Non sottovalutiamo la pericolosità del gesto! E’ stata devastata l’anima della Città, la coscienza della comunità reggina, che dimostrerà anche questa volta di voler rinnegare episodi oscurantisti e retrivi propri d’altri tempi . Reggio è una Città che ha immenso bisogno della sua gente migliore, ne ha bisogno ogni giorno. A Reggio c’è spazio soltanto per gente perbene e non accetta che vili e meschini possano oltraggiarne la memoria e la sua essenza Confidiamo che la Magistratura e le Forze dell’Ordine facciano luce sull’accaduto e consegnino alla giustizia gli autori di tale scempio".

Dieni (M5s): "Atti vili e insensati, che mortificano non solo una famiglia, ma un'intera comunità"

"Esprimo la mia più sincera solidarietà a Falcomatà e alla sua famiglia - ha affermato la deputata M5S Federica Dieni - e manifesto la mia più profonda indignazione per il raid vandalico che ha devastato la sede della Fondazione Falcomatà. Sono atti vili e insensati, che mortificano non solo una famiglia, ma un'intera comunità e colpiscono uno dei simboli della Reggio migliore, quella che continuamente cerca il suo definitivo riscatto e si impegna per costruire un futuro di benessere per tutti. Davanti a queste barbarie, non esistono steccati politici o lotte di partito. Reggio e i reggini devono stringersi intorno a Falcomatà e ribadire il proprio no alla violenza e alla sopraffazione".

Cannizzaro (FI): "Sono certo che verrà fatta al più presto chiarezza"

Il deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro ha affermato che "la profonda differenza di visione politica rispetto a Giuseppe Falcomatà non mi impedisce di esprimergli pubblicamente la più sincera vicinanza rispetto al deprecabile episodio che la fondazione intitolata alla memoria di suo padre ha subito nelle scorse ore. Ho appreso poco fa quanto accaduto e vorrei trasmettere al Sindaco una testimonianza di vicinanza dopo un gesto così vile su cui sono certo che verrà fatta al più presto chiarezza. Mi auguro che gli autori del furto vengano assicurati alla giustizia e che i beni della fondazione possano immediatamente tornare ai legittimi proprietari".

Uil Calabria: "La memoria non potrà mai essere cancellata"

"Condanniamo con sdegno l'azione di danneggiamento che, con estrema viltà, è stata portata a compimento contro la fondazione Falcomatà". ha affermato il segretario generale della Uil Calabria Santo Biondo. "Chi ha scelto di prendere di mira i locali che ospitano la fondazione, comportandosi come vigliacchi criminali che si muovono di nascosto per la paura di essere scoperti - ha aggiunto - non ha preso di mira solo la fondazione Falcomatà, chi la rappresenta e ciò che rappresenta per Reggio e per la sua cittadinanza ma ha sfregiato un'intera città, la sensibilità dei suoi cittadini. A questi vigliacchi, vorremmo ricordare che la memoria non potrà mai essere cancellata, soprattutto non può essere cancellata con la violenza".

Associazione Culturale Anassilaos: "La cultura viene presa di mira"

"Abbiamo appreso in queste ore del raid vandalico che ha devastato la sede della Fondazione Italo Falcomatà, un istituto culturale che nel corso di questi anni ha contribuito, con significative iniziative, allo sviluppo culturale della Città nonché alla raccolta e conservazione di documenti ed altro materiale di carattere storico fondamentale per la storia della città negli anni della rinascita di Reggio Calabria. Al Presidente della Fondazione e al Sindaco Giuseppe Falcomatà la solidarietà e il sostegno dell’Associazione Culturale Anassilaos e di tutti gli amici del sodalizio con l’impegno a contribuire solidarmente al ripristino della sede e alla ricostituzione del patrimonio immateriale della Fondazione. Ancora una volta – scrive Stefano Iorfida – la cultura viene presa di mira, quella cultura che, nel momento di difficoltà in cui viviamo, offre ristoro, consolazione e rifugio. Non è la prima volta che avviene nella storia. Dai falò delle vanità di Girolamo Savonarola al rogo dei libri nella Germania nazista in tanti e per ragioni diverse si sono opposti alla cultura allo scopo di condurre l’uomo ad un pensiero unico e imbrigliare l’umanità. Riteniamo che ciò non sia possibile e ci batteremo con tutte le nostre forze perché ciò non avvenga mai".

Nuova Solidarietà: "Un oltraggio alla memoria storica di questa città"

"Con la complicità del buio i vili assumono coraggio, essendo degli uomini piccoli incapaci di reprimere le proprie debolezze. La vandalizzazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà è un oltraggio alla memoria storica di questa città. Le attività culturali con le quali è tenuto vivo il ricordo del compianto Sindaco della città - siamo certi - continueranno con l'intensità e con la capacità sociale di sempre. Un abbarccio alla moglie Rosetta e ai figli Valeria e Giuseppe" così in una nota il Presidente e i dirigenti di Nuova Solidarietà.

Federazione provinciale reggina del Partito Socialista Italiano: "Condannare gesto con ogni mezzo a nostra disposizione"

"La Federazione provinciale reggina del Partito Socialista Italiano esprime solidarietà al Sindaco Giuseppe Falcomatá, ed alla famiglia, per l'atto

vandalico compiuto presso la sede della Fondazione Falcomatá. Riteniamo che la politica debba orientare i propri obiettivi ad azioni positive esemplari. La figura di Italo Falcomatá rappresenta per tutti noi un esempio umano e politico non replicabile e per tale ragione il gesto compiuto assume un disvalore assoluto da condannare con ogni mezzo a nostra disposizione. Primo fra tutti la Resistenza di fronte alla deriva dei valori fondamentali del rispetto e del vivere civile" cos' il segretariato provinciale Giovanni Milana