Deve scontare ergastolo per omicidio commesso nel 1980, arrestato 60enne nel crotonese

Crotone - Dovrà espiare il carcere a vita per un omicidio commesso nel 1980. Per questo i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d' assise di Salerno nei confronti di un 60enne nato a Nocera Inferiore, ma residente nel Crotonese. Il provvedimento è conseguenza della condanna alla pena dell’ergastolo emessa in dalla Corte che ha riconosciuto l’uomo colpevole dell’omicidio di un avvocato Giorgio Barbarulo, commesso a Nocera Inferiore il 29 luglio 1980. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Crotone.

