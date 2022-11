Diciottenne ucciso a Crotone, Cassazione conferma ergastolo per 60enne

Crotone - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per il 60enne Salvatore Gerace, accusato di aver ucciso Giuseppe Parretta, il 18enne ammazzato a colpi di pistola il 13 gennaio 2018 nella sede di "Libere Donne” a Crotone, l'associazione a tutela della donna presieduta da Caterina Villirillo, mamma del ragazzo. La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato l’uomo all’ergastolo. “Sono felice – ha detto la mamma del giovane all’Agi - questa sentenza non mi restituirà la vita di mio figlio, ma adesso lui riposa in pace. Era giusto avere questa riconferma, perché la giustizia deve trionfare sempre e dare pace alle vittime di reato e ai propri familiari”.