Dimessa dall'ospedale di Cosenza bimba nata prematura, pesava solo 400 grammi

Cosenza – È stata dimessa la bimba nata prematura all’Ospedale di Reggio Calabria e trasferita nell'ospedale di Cosenza con una grave sindrome da Distress Respiratorio e da Perforazione Intestinale. Lo comunica la direzione dell'Azienda ospedaliera di Cosenza. "La bimba che alla nascita (nata alla 25ma settimana) pesava solo 400 grammi - si legge in una nota - è stata sottoposta immediatamente a un intervento di alta specializzazione chirurgica, effettuato da Fawzi Shweiki, direttore facente funzioni della Uoc Chirurgia Pediatrica". "In questi primi giorni del nuovo anno si sono anche concluse due gravidanze a rischio, seguite nell’Uoc Ostetricia e Ginecologia, per le quali era stata fatta una importante e complessa diagnosi prenatale di malformazioni gastro-intestinali. Il team multidisciplinare dell’area Materno-infantile dedicato alla gestione delle gravidanze a rischio (Gianfranco Scarpelli per la Neonatologia, Michele Morelli per l’Ostetricia e Ginecologia e Fawzi Shweiki per la Chirurgia pediatrica) è riuscito a convincere i genitori della possibilità per i neonati di essere trattati nell’azienda ospedaliera di Cosenza senza necessità di migrazione sanitaria in altre regioni", sottolinea la nota. I neonati stanno bene e sono stati dimessi.

