Donna rapinata a Melito Porto Salvo, tre arresti

Reggio Calabria - Due cittadini rumeni e un cittadino bulgaro sono stati arrestati per rapina impropria aggravata ai danni di un’anziana donna a Melito Porto Salvo, nel Reggino. Nella serata del 20 luglio scorso, in Melito Porto Salvo, uno dei rumeni, spalleggiato dai complici, si è avvicinato alla vittima che stava passeggiando per le vie del paese e le ha strappato di dosso la collana in oro per poi scappare a bordo di un’autovettura Opel Astra verso la statale 106. Immediatamente è scattato il dispositivo di controllo integrato del territorio con un accurato pattugliamento di tutta l’area con la predisposizione di posti di controllo finalizzati a rintracciare l’autovettura segnalata. All’altezza del bivio di Annà, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale ha comunicato di aver individuato un’auto sospetta e chiedendo l’intervento di altre unità in zona per procedere al controllo.

L’immediata disponibilità di un' autoradio della Stazione Carabinieri di Melito Porto Salvo, ha consentito di procedereal fermo dell’autovettura all’interno della quale venivano c'erano i due cittadini rumeni, di 33 e 20 anni, ed un cittadino bulgaro di 30. All’interno dell’autovettura è stata trovata la collana strappata all’anziana donna di Melito. I successivi accertamenti, effettuati presso la stazione dei Carabinieri di Melito Porto Salvo, con la collaborazione della Polizia Stradale e del commissariato di Polizia di Condofuri, dove nel frattempo la donna rapinata si era recata per sporgere denuncia, hanno consentito di giungere all' identificazione del rapinatore che è stato riconosciuto dalla vittima. I tre stranieri sono stati rinchiusi in camere di attesa dell’Arma e della Questura da dove, nella mattinata di ieri, sono stati trasferiti in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha disposto per tutti e tre i soggetti la detenzione in carcere per il reato di rapina impropria aggravata.