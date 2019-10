Donna scomparsa a Pizzo, Prefettura Vibo attiva piano

Pizzo (Vibo Valentia) - La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano di provinciale persone scomparse a seguito della denuncia presentata ai carabinieri di Pizzo dai familiari di una donna di 37 anni, Paola Liotta, della quale si sono perse le tracce da ieri. La donna, che sembrerebbe soffrire di problemi psichici, qualche anno addietro aveva accoltellato la madre, finendo in una comunità di recupero. Da qualche giorno Paola Liotta era tornata nella casa di famiglia per trascorrervi un breve periodo prima di tornare nella struttura sanitaria, ma da ieri non si hanno più notizie di lei. Le forze dell'ordine la stanno cercando sia a Pizzo che in altri centri. La sua foto è stata diramata alle varie strutture di carabinieri, polizia e guardia di finanza.

