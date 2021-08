Droga, 21enne ricercato in Germania arrestato in Calabria

Cosenza - Un mandato d'arresto europeo è stato eseguito da personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, a carico di un cittadino extracomunitario. La Polizia italiana ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso della Germania a carico di M.M., 31 anni, per produzione, vendita ed acquisto illecito di sostanza stupefacenti. Gli agenti, dopo aver effettuato vari servizi di appostamento, hanno bloccato l'uomo all’interno della sua abitazione, ubicata nell’area urbana di Corigliano-Rossano, trovando all’interno di essa due borsoni contenenti effetti personali probabilmente già pronti per raggiungere una nuova dimora e far perdere le proprie tracce. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Castrovillari.