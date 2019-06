Durante lite a Rende accoltella conoscente che gli spara, è grave

Rende (Cosenza) - Ha una lite con un conoscente che lo ferisce con un coltello, rientra a casa e prende il suo fucile sparando poi contro il rivale e ferendolo in modo grave all'addome. Il fatto sarebbe accaduto a Rende, in contrada Santa Chiara, al culmine di un dissidio tra due persone, di 47 e 40 anni, entrambi con precedenti. La lite scoppiata dopo che la persona ferira si era recata in casa del conoscente è degenerata e, secondo quanto è stato riferito, il quarantasettenne avrebbe colpito l'altro con un coltello, ferendolo in più parti del corpo. Per tutta risposta il quarantenne è andato a casa propria per poi fare ritorno con il fucile. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Rende. Sul posto anche la Polizia di Stato e i sanitari del 118.

