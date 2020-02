Ennesimo incidente sull'A2 tra Rogliano e Cosenza, un morto

Rogliano (Cosenza) - Ennesimo incidente mortale sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nella notte, al km 269. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia stradale, la vittima sarebbe un dipendente di una ditta di traslochi che stava rientrando dalla Sicilia nel Lazio. L'uomo, che forse viaggiava nella parte posteriore di un furgone, sarebbe finito sull'asfalto e poi è stato investito da un camion di passaggio. L'autista del mezzo investitore avrebbe dichiarato che il corpo dell'uomo era già sulla strada al suo arrivo. Gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi e sentito alcuni testimoni.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada, questa mattina, inoltre, una lunga coda si è formata nel tratto stradale, in direzione nord, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per accertare la dinamica del sinistro, l’Anas e i soccorsi. Al momento il traffico sta lentamente tornando alla normalità.