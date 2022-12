Due sbarchi di migranti a Roccella Ionica, sono 82 da inizio anno

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Ennesimo sbarco di migranti a Roccella Ionica. Nel porto della cittadina della Locride sono arrivate 76 persone di varia nazionalità che erano state soccorse dai militari della Sezione navale della Guardia di finanza mentre si trovavano a bordo di una barca a vela con cui erano partiti il giorno di Santo Stefano da una località della Turchia. Del gruppo di migranti fanno parte, tra gli altri, 15 donne, due delle quali in stato di gravidanza, una ventina di bambini e dieci minori non accompagnati. Le persone sbarcate sono state sottoposte a tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'Azienda sanitaria provinciale ed ospitate temporaneamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura realizzata nell'area portuale e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile.

Secondo sbarco in un giorno a Roccella, altri 90

Secondo sbarco di migranti in un giorno a Roccella, con il totale che chiude, salvo ulteriori arrivi in serata, a quota 82 nel corso del 2022. Questa volta ne sono arrivati 90 e tra loro c'è un neonato dato alla luce durante il viaggio. I migranti sono stati condotti in porto da un'unità della Guardia costiera di Roccella Ionica che li aveva intercettati a circa trenta miglia dalla costa mentre erano a bordo di una barca vela alla deriva. Del gruppo di migranti fanno parte altri due neonati, oltre a venti donne e ad una dozzina di minori non accompagnati. L' imbarcazione era partita cinque giorni fa da una località imprecisata della Turchia. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati sottoposti a tamponi anti Covid e ad altri controlli sanitari e momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata nell'area portuale.