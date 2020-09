Entra in ospedale e scompare, in corso ricerche anziano a Cosenza

Cosenza - Da ieri mattina non si hanno più notizie di Sestino Zicarelli, 86 anni, originario di San Pietro in Guarano (Cosenza). L’uomo, con problemi di memoria, è stato accompagnato dalla moglie in ospedale, ma la donna non ha poi potuto seguirlo all'interno, a causa dei dispositivi di sicurezza causa Covid 19. Ma dopo aver fatto ingresso in ospedale l'anziano è sparito. Di lui non si hanno notizie e i familiari hanno avvisato le forze dell'ordine e stanno diffondendo appelli anche sui social network. Sestino Zicarelli indossava un maglioncino sopra i pantaloni. E’ alto circa 1 metro e 75, ha i capelli bianchi e gli occhi scuri.

