Esplosione cascina nell'Alessandrino, oggi l'ultimo saluto ai tre vigili del fuoco

Torino - Le sirene dei vigili del fuoco e l'applauso della gente in lacrime hanno accompagnato l'arrivo delle salme dei tre vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, morti nell'esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese celebra i funerali. I feretri, dopo essere stati portati su tre autoscale dei pompieri dalla caserma in corso Romita fino in piazza della Libertà, nell'ultimo tratto sono stati portati a spalle dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. Alle esequie partecipano il premier Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta anche nelle sedi istituzionali di Reggio Calabria in segno di rispetto per Antonino Candido, il vigile del fuoco reggino morto assieme a due colleghi nell'esplosione della cascina di Quargnento. Alle 11, in tutti gli uffici della città, è stato osservato un minuto di silenzio. Dopo quelli di Alessandria domani, a Reggio Calabria, sono previsti funerali privati per Nino Candido.