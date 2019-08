Falsificava targhe e documenti di auto, una denuncia a Crotone

Crotone - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno deferito alla procura di Crotone un 47enne bulgaro per truffa e contraffazione di sigilli di Stato. I militari, a seguito di attivita' d’indagine, hanno individuato due magazzini siti in Crotone, nella piena disponibilita' dell’uomo, al cui interno, a seguito di accurata perquisizione, hanno rinvenuto materiale per la falsificazione di documenti automobilistici, carte di circolazione in bianco, centinaia di targhe automobilistiche italiane e rumene nonche' parti di autovetture di dubbia provenienza. Tutto il materiale è stato posto in sequestro.

