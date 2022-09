Fiamme in distributore di carburante sulla SS 106 a Botricello

Botricello - Fiamme in un distributore di carburante sulla SS106 nel comune di Botricello. Sul posto squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. Non si sono registrati danni a persone. Le fiamme hanno interessato il casotto adibito ad ufficio del gestore della stazione di distribuzione carburante. Quest'ultima attualmente non in attività per lavori di manutenzione ed ammodernamento. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.