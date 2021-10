Finto pacco bomba sotto auto consigliere regionale della Calabria Aieta

Catanzaro - Un pacco sospetto, contenente delle grosse batterie collegate a dei fili, è stato trovato stamane sotto l'auto di Giuseppe Aieta, consigliere regionale. Il fatto è avvenuto in via Carlo Pancaro di Cetraro, dove Aieta risiede. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con gli artificieri che si sono accertati che non si trattasse di un ordigno esplosivo. Per alcune ore la viabilità intorno alla zona è stata bloccata. Aieta ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per tranquilizzare parenti e amici. Solidarietà gli è stata espressa, con una nota, dal suo partito. "Il Partito Democratico della Calabria - si legge nel comunicato - è vicino al consigliere Giuseppe Aieta ed alla sua famiglia per il vile ed indegno gesto di cui si è ritrovato protagonista, suo malgrado. Gli ignoti che hanno piazzato sotto la sua auto il presunto pacco bomba sappiano che Giuseppe sarà sempre circondato dall’intera comunità democratica calabrese ed ogni gesto a lui diretto è un gesto che colpisce tutti noi. Coloro i quali vivono pensando e perpetrando certi atti - scrive il PD - devono sapere che noi non abbiamo paura".