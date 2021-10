Cosenza - Vigili del Fuoco sono intervenuti, la notte scorsa, in contrada Fabrizio di Corigliano Rossano (Cosenza) per un furgone che era in fiamme. Domato il rogo, si sono accorti che il mezzo era stato anche fatto segno di colpi di arma da fuoco. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri per i rilievi del caso. Per quanto si apprende, il mezzo, andato distrutto, apparteneva ad una persona incensurata.