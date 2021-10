Furti in attività in centro a Crotone, arrestato 52enne incastrato da videosorveglianza

Crotone - I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto l’autore di una serie di furti perpetrati nei giorni scorsi nel centro cittadino. Si tratta di V.B., 52enne pluripregiudicato, che deve rispondere di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato. Nei suoi confronti i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone, Michele Ciociola, su richiesta del sostituto procuratore Pasquale Festa. Ad incastrarlo sono state le riprese delle numerose telecamere di videosorveglianza disseminate nel centro cittadino.

Quelle immagini hanno consentito di identificarlo come l’autore del furto perpetrato lo scorso 28 settembre ai danni della farmacia Bianchi dalla quale aveva sportato due registratori di cassa contenenti complessivamente 2 mila euro, di quello del successivo 16 ottobre alla gioielleria Bijou Brigitte dove si era impossessato di 50 orologi del valore complessivo di 1.500 euro e della cassa nonché del tentato furto ai danni di una merceria avvenuto il 15 ottobre. In tutti e tre i casi l’uomo indossava gli stessi indumenti. Sottoposto a un discreto servizio di osservazione nei giorni seguenti ai furti, l’uomo non ha cambiato le proprie abitudini e, quindi, l’utilizzo dei capi d’abbigliamento che lo avevano reso particolarmente riconoscibile. Allo stesso modo, è stata possibile localizzare l’attuale dimora dell’uomo, la cui ubicazione è perfettamente compatibile con gli itinerari di fuga percorsi il 28 settembre e il 16 ottobre scorsi. Anche nel caso del furto ai danni di una merceria della città, per il quale ha proceduto la sezione Volanti della Questura di Crotone, le immagini delle videocamere di sorveglianza, che avevano immortalato il malfattore nel vano tentativo di forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, hanno consentito agli agenti di riconoscerlo, in quanto a capo scoperto.