Furto in appartamento a Catanzaro, due arresti

Catanzaro - Avevano approfittato dell’assenza dei proprietari domenica scorsa per saccheggiare un appartamento di Viale Isonzo. Scoperti dallo stesso proprietario che aveva chiamato il 113, nella fuga i due sono stati arrestati dalle volanti intervenute sul posto. Nelle fasi concitate dell’arresto uno dei due malviventi intercettati, Sergio Bevilacqua, è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate in seguito al salto dal primo piano mentre fuggiva e per tale ragione il Pm di turno ha disposto il trattenimento dell’uomo presso il luogo di cura dove è stato ricoverato, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Il Giudice Matteo Ferrante dopo aver convalidato l’arresto ha disposto contestualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Terminata la degenza ospedaliera, gli Agenti delle Volanti, all’atto dell’esecuzione della misura stessa, si sono accorti che presso la residenza del Sergio Bevilacqua, vi erano già altri tre soggetti sottoposti a detenzione domiciliare. Contattato l’organo giudiziario per spiegare la situazione, il Giudice, ritenuta l’assoluta inidoneità di tale abitazione quale luogo di fruizione degli arresti domiciliari ed in mancanza di domicilio alternativo, convertiva la misura cautelare degli arresti domiciliari nella misura cautelare della custodia in carcere.