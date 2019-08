Giovane calabrese in vacanza in Croazia cade da un balcone, è grave

Spalato (Croazia) - Sono ore di preghiera e apprensione a Paola, in provincia di Cosenza, città di cui è originario il giovane Alessio S. di 21 anni che sarebbe accidentalmente caduto dal balcone di un albergo di Spalato, in Croazia, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Un volo di 7 metri avrebbe comportato gravi traumi al ragazzo, soccorso e subito trasportato nell'ospedale della città croata. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sarebbero molto gravi. Stando alle prime ricostruzioni, su cui sono chiamate a fare luce gli investigatori, Alessio avrebbe tentato di arrampicarsi per recuperare un mazzo di chiavi ma improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, franando al suolo. La comunità di Paola in queste ore è stretta attorno alla famiglia in attesa di notizie sulla salute del ragazzo ed ha organizzato una veglia di preghiera in segno di vicinanza e solidarietà con i familiari.