Giovane disperso in mare a Scilla, ritrovato dopo diverse ore a Messina

Scilla (Reggio Calabria) - Una notte trascorsa in mezzo al mare su un materassino. Avventura, a lieto fine per un giovane di 28 anni che, da Scilla è stato ritrovato a Messina dopo diverse ore di ricerche. Lanciato l’allarme da un amico, sono subito scattate le ricerche gestite dalla capitaneria di porto di Reggio e Messina che hanno fatto sì che l’accaduto non si trasformasse in tragedia.

Oltre ai mezzi navali è stato impiegato anche un elicottero. Il giovane disperso in mare nel reggino è stato rintracciato, ancora sul materassino, nei pressi di Messina. Soccorso e affidato alle cure dei sanitari è stato ricondotto a Scilla, scosso per l’accaduto.

Secondo quanto si apprende, il giovane di 28 anni è stato salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera dopo essere stato trascinato a largo dalle correnti con il suo materassino. L'uomo si era appisolato sul materassino galleggiante a Scilla; di lui si erano perse le sue tracce da ieri pomeriggio quando un amico ha avvertito la Capitaneria di Porto. Le ricerche hanno interessato tutto lo Stretto di Messina con mezzi marini ed elicotteri. Dopo oltre 9 ore, a notte fonda, il disperso è stato rintracciato in mare aggrappato al materassino, quasi a Messina.