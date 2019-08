Giovane donna scomparsa a Pizzo, carabinieri la ritrovano ferita in un appartamento: indagini in corso

Pizzo (Vibo Valentia) - Una vicenda ancora tutta da chiarire quella che vede protagonista, suo malgrado, una donna, originaria delle Marche, a Pizzo Calabro, nel vibonese. Nella serata di venerdì 2 agosto, i carabinieri sono intervenuti insieme allo squadrone cacciatori Calabria, in pieno centro. La città era affollata di turisti e visitatori che hanno assistito a quanto stava accadendo. I militari, con giubbotto antiproiettile e armati, hanno ispezionato la via, cercando una giovane donna di 31 anni, casa per casa. Secondo quanto si apprende della 31enne non si avevano più notizie dalla mattina. Tramite il cellulare i carabinieri sono riusciti a localizzare la ragazza, che è stata trovata dai carabinieri e presa in cura dai sanitari, in un appartamento nei pressi di piazza della Repubblica. La giovane, infatti, pare sia stata trovata con il volto tumefatto. Al momento i carabinieri hanno avviato indagini sul caso per chiarire ogni aspetto di questa vicenda ancora oscura.

