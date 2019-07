Gip di Catanzaro revoca sequestro preventivo d’urgenza per oltre 1,7 milioni a ex direttore generale Calabria Verde

Catanzaro - Il Gip di Catanzaro ha revocato il sequestro preventivo d’urgenza dello scorso dicembre 2018 nei confronti, tra gli altri coindangati, dell'ex direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgiuele. Nel dicembre 2018 la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha notificato a Paolo Furgiuele il decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 1.700.000 di euro in ragione della contestazione di ipotesi di peculato e turbata libertà degli incanti nei confronti degli indagati i quali avrebbero in tesi provveduto alla identificazione di un partner finanziario per la concessione del servizio gestione fondi favorendo la società Cooperfin, e in violazione dall’applicazione puntuale delle norme sancite dal Codice degli appalti pubblici. Successivamente il sequestro è stato confermato con ordinanza del Tribunale di Catanzaro Sezione Penale Ufficio Gip/Gup.

Il Gip di Catanzaro su istanza del difensore di Furgiuele, l’avvocato Massimiliano Carnovale, ha revocato il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 1.700.000 di euro ritenendo quindi, informa il legale "condivisibili le argomentazioni sulla insussistenza dei presupposti per un decreto preventivo d’urgenza per non essere stato previamente sperimentato un sequestro preventivo delle somme di denaro finalizzato alla eventuale confisca diretta da eseguire nei confronti della società “Cooperfin” e considerando il pronunciato della Suprema Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale".