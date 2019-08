Grave incidente nel cosentino, giovane di Soveria Mannelli perde la vita

Colosimi (Cosenza) - Ancora sangue sulle strade calabresi. A perdere la vita, in un tragico incidente un 30enne, G.C. di Soveria Mannelli. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato ieri sera intorno alle 20:30 a Colosimi, un paesino in provincia di Cosenza e ha visto coinvolte due auto. I 5 occupanti di una delle due auto sono rimasti gravemente feriti mentre per il giovane a bordo dell’altra vettura non c’è stato nulla da fare. Sul posto ambulanze per prestare i soccorsi necessari e i carabinieri di Rogliano per i rilevamenti del caso.