Grossa frana sulla provinciale a Conflenti minaccia abitazione: chiusa al traffico

Conflenti - Una grossa frana ha interessato, questa mattina poco prima delle 9 nel giorno di Natale, la strada provinciale 93 al km 24, alle porte di Conflenti. Si tratta di una strada importante per il piccolo centro del Reventino che fa da collegamento con il vicino comune di Martirano e la strada di “Cirignano” che porta alla superstrada per raggiungere l’A2. Per fortuna al momento del crollo non transitavano veicoli. Danni sono stati registrati a un’auto parcheggiata. Inoltre, la frana minaccia anche un’abitazione. Diverse le auto rimaste bloccate con gli automobilisti costretti a raggiungere il centro a piedi.

Sul posto si sono recati i volontari del gruppo comunale di protezione civile, l’associazione "Protezione civile Conflenti", i Carabinieri e il vicesindaco insiema ai tecnici della provincia. Dopo un sopralluogo, vista l’intensità del movimento franoso, è stato deciso quindi di chiudere la strada sia al traffico veicolare che pedonale. La zona franosa, in continuo movimento, rischia quindi di crollare e aggravarsi ulteriormente.