Guardia costiera sequestra sei gavitelli abusivi a Vibo Marina

Vibo Valentia – La Guardia costiera di Vibo Valentia ha sequestrato sei gavitelli abusivi posizionati senza alcuna autorizzazione in località “Pennello” a Vibo Marina, nell’ambito delle verifiche a tutela della libera fruizione del demanio marittimo e della sicura balneazione. Anche quest’anno è in pieno svolgimento l’operazione nazionale “Mare sicuro” organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione marittima di Reggio Calabria.

Questi apprestamenti di ormeggio, rimossi dal personale della Guardia costiera, risultavano posizionati arbitrariamente nella fascia di mare riservata alla balneazione costituendo un reale pericolo per i bagnanti e limitandone di fatto la libera fruizione. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare i soggetti che hanno posto in essere questa condotta illecita. L’operazione ha avuto inizio lo scorso primo giugno, e nel compartimento marittimo di Vibo Valentia che si estende per circa 250 chilometri da Maratea a Nicotera, vede impegnati giornalmente 7 mezzi navali e 10 pattuglie terrestri con un dispositivo “terra/mare” che consente una copertura del territorio ogni 10/12 miglia nautiche, quindi in media ogni 20 chilometri di costa.

La rimozione e successiva denuncia all’Autorità giudiziaria per l’ormeggio abusivo è l’ultimo atto di una costante azione di contrasto all’uso illegittimo del demanio marittimo portata avanti dalla Guardia costiera di Vibo Valentia che nel corso dell’anno ha già rimosso numerosissimi ormeggi abusivi all’interno del porto e lungo il litorale di giurisdizione.