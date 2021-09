Guardia di finanza intercetta imbarcazione con 75 migranti nel Crotonese, individuati 3 sospetti trafficanti

Vibo Valentia – Unità della guardia di finanza hanno intercettato un’imbarcazione di migranti che tentava di sbarcare sulle coste del crotonese, individuando in flagranza di reato tre sospetti trafficanti. In particolare, nel corso della costante attività di vigilanza preventiva del mare nazionale, una unità navale della polizia di frontiera romena impiegata in cooperazione con le autorità italiane nell’ambito di una missione Frontex dell’Unione Europea a rinforzo del dispositivo nazionale di polizia in mare, ha segnalato, attorno alla mezzanotte di ieri, una imbarcazione sospetta che dirigeva verso la costa, nei pressi di Capo Rizzuto, permettendo di allertare così il dispositivo di contrasto della Guardia di finanza.

Da Crotone hanno preso il mare due unità navali della Guardia di Finanza, per intercettare l’imbarcazione e individuare i facilitatori eventualmente a bordo, impedendo loro di avvicinarsi troppo al litorale, sbarcare e dileguarsi a terra. L’imbarcazione, uno yacht a vela monoalbero di circa 15 metri di lunghezza, è stata abbordata, a poche miglia da terra. I finanzieri hanno preso il controllo della barca a vela prima che a bordo fossero poste in essere operazioni di sabotaggio del motore o degli organi di governo al fine di simulare una situazione di emergenza, sorprendendo tre sospetti trafficanti (un russo, un turco e un ucraino) ai posti di comando del natante, e l’hanno scortato in sicurezza sino al porto di Crotone dove è giunto nelle prime ore del mattino di oggi. A bordo oltre ai tre sospettati, sono stati trovati 75 migranti di cui una donna, di nazionalità iraniana o irachena presumibilmente partiti da porti turchi quattro o cinque giorni fa. Giunti in porto i migranti sono stati consegnati alle autorità preposte all’accoglienza.