Gup nomina periti per crollo rampa accesso a statale 106

Catanzaro - È stato conferito l'incarico, da parte del gup Antonio Battaglia, a due periti romani, gli ingegneri Mario Paolo Petrangeli e Andrea Polastri, di eseguire e produrre la documentazione necessaria ad accertare le cause del crollo del muro di contenimento della rampa di accesso numero 6 della statale 106 a Germaneto. I periti hanno 120 giorni, a decorrere dal prossimo 16 luglio, per presentare la documentazione, salvo eventuali proroghe, entro il 16 novembre prossimo. Per il crollo sulla 106 sono imputati, in fase di udienza preliminare, Alessio Marino Ajmone Cat, 60 anni, milanese, ingegnere progettista della Astaldi spa; Antonio Bevilacqua, 56 anni, di Palermo, ingegnere, direttore dei lavori del tratto stradale; Michele Mele, 79 anni, di Bari, ingegnere collaudatore statico. Secondo l'accusa i tre ingegneri, in cooperazione colposa tra loro, mediante condotte attive e omissive, ciascuno nella propria qualifica tecnico-funzionale, "cagionavano, per colpa generica e specifica, il crollo del muro di contenimento della rampa numero 6 di accesso alla strada statale 106 variante A (svincolo per Germaneto)". Parti civili nel processo sono l'Anas e il Codacons. Assente, pur essendo riconosciuta quale parte offesa, la Regione Calabria. La prossima udienza è stata fissata per il 29 gennaio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA