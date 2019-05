Ha malore mentre é in fila per votare a Nicotera, ambulanza arriva dopo un'ora

Nicotera (Vibo Valentia) - Un uomo di 70 anni ha avvertito un malore mentre si trovava in fila al seggio per votare alle elezioni europee, ma l'ambulanza sarebbe però arrivata dopo circa un'ora. Il fatto è accaduto nel pomeriggio a Nicotera (Vibo Valentia). Il settantenne si trovava davanti al seggio, in una scuola elementare della città ad un certo punto è stato colto da malore. Nelle immediate vicinanze era presente un medico, che gli ha prestato i primi soccorsi. I vigili urbani e i carabinieri hanno bloccato l'area e chiamato l'ambulanza, che però è giunta dopo un'ora. Un'ulteriore mezz'ora é stata necessaria poi perché il mezzo di soccorso raggiungesse l'ospedale di Vibo Valentia, dove al settantenne sono state prestate le cure necessarie.

