Imbarcazione con 60 migranti si incaglia in mare, arrestato presunto scafista

Crotone – Un’imbarcazione a vela sulla quale si trova un nutrito gruppo di migranti, all'incirca 60, si è incagliata alle prime ore dell’alba di oggi in località Volvito, nel comune di Cirò Marina, a nord di Crotone. Sul posto sono accorse unità della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza che stanno ancora lavorando per disincagliare l’imbarcazione. Cinque persone che erano a bordo del veliero si sono tuffate in acqua e hanno raggiunto la riva a nuoto dove sono state soccorse da Polizia e Carabinieri. Sul posto anche unità della Croce Rossa italiana per il trasferimento dei cinque a Crotone. Una volta disincagliata l’imbarcazione sarà rimorchiata fino al porto di Crotone dove l'arrivo è previsto intorno a mezzogiorno. I migranti verranno poi trasferiti al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, la cui capienza è ormai al limite, dove saranno posti in quarantena per le norme anticovid.

Arrestato presunto scafista

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un 39enne ucraino per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, secondo l'accusa, è colui che ha condotto sulla costa crotonese un'imbarcazione a vela con a bordo cittadini stranieri tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana. L'arrestato è stato portato nel carcere di Crotone, in attesa del rito direttissimo.