In fiamme 4 auto nella notte a Catanzaro, indagini

Catanzaro - In fiamme quattro auto, nella notte, a Catanzaro. Intorno alle 3, sul posto, in viale Isonzo, zona sud del capoluogo, sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale con supporto di autobotte per domare l'incendio. Le vetture erano parcheggiate in prossimità delle abitazioni. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e accertamenti sono ancora in corso per risalire all'origine dell'incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi.