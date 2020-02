In fiamme abitazione nella notte nel reggino, illeso proprietario

Motta San Giovanni (Reggio Calabria) - Questa notte a Lazzaro, piccola frazione di Motta San Giovanni, 3 squadre vigili con 15 uomini, sono intervenuti per un vasto incendio che ha interessato un’abitazione lungo la statale 106 vicino lo svincolo di Motta San Giovanni. Dalla casa sono state estratte 8 bombole mentre 2 sono esplose durante le operazioni di spegnimento. A causa dell’esplosione una scheggia ha ferito lievemente un vigile del fuoco che ha riportato una piccola ustione alla mano. L’incendio è riuscito a oltrepassare la ferrovia e ha interessato anche un’altra abitazione. Il pronto intervento dei vigili ha fatto sì che l’incendio non si propagasse. L’incendio è divampato questa notte intorno alle 3. Le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento sono giunte da Reggio Calabria e Melito con 3 autobotte e un carro bombole. L’intervento di più automezzi ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ad altre abitazioni. I lavori di smassamento e spegnimento degli ultimi focolai si sono protratti fino a questa mattina. Il proprietario dell’abitazione è riuscito a mettersi in salvo non appena scoppiato l’incendio. L’incendio, probabilmente, è di cause accidentali.

