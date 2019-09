In fiamme arbusti e macchia mediterranea a Tiriolo, disagi alla viabilità sulla SP 42

Tiriolo - "Nonostante le prime piogge che hanno solo attenuato il problema, gli incendi boschivi non danno tregua" è quanto si legge in una nota. Nella giornata di ieri, un incendio di arbusti e macchia mediterranea ha interessato una vasta zona in prossimità della SP42 che collega il comune di Tiriolo con quello di Settingiano. Su richiesta di Calabria Verde che al momento aveva tutte le squadre impegnate su vari roghi in provincia, sono intervenuti tempestivamente i volontari dell'associazione Diavoli Rossi di Tiriolo che, con quattro unità e una autobotte sono stati impegnati per diverse ore a domare le fiamme evitando il propagarsi delle stesse verso i centri abitati. Le fiamme alte ed il fumo denso hanno provocato non pochi disagi alla viabilità sulla SP42.

© RIPRODUZIONE RISERVATA