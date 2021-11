In fiamme bisarca a Gizzeria, trasportava sei auto

Gizzeria - In fiamme bisarca a Gizzeria. Il fatto è accaduto questo pomeriggio quando una bisarca che trasportava 6 autovetture ha preso fuoco. Intervento dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte, è valso alla completa estinzione delle fiamme che hanno completamente coinvolto il mezzo e le auto trasportate. Non risultano danni a persone. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza ed Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.