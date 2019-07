In fiamme deposito nel cosentino, persone evacuate da edificio

Cosenza – Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel centro abitato di Corigliano Calabro a seguito di un incendio divampato in un grande magazzino, adibito a deposito, situato sotto un edificio. Molte delle persone all'interno dell'edificio sono fuggite dal palazzo, scendendo in strada. Alcune però non sono riuscite a scappare e sono state poi evacuate con l'autoscala dai pompieri. L'incendio è stato comunque poi domato dai Vigili Fuoco intervenuti da Rossano, Castrovillari e Cosenza. Ancora non chiare le cause del rogo.

