Incendio distrugge casa di riposo a Reggio, tutti in salvo gli anziani ospiti della struttura

Reggio Calabria – Un grosso incendio è divampato in una casa di riposo a Croce Valanidi di Reggio Calabria, frazione della zona sud della città. Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono subito giunti sul posto con oltre 15 unità e 5 automezzi che hanno provveduto a salvare i dodici anziani ospiti della struttura. Non ci sono feriti gravi ma solo diversi intossicati che, per controlli, sono stati trasportati all’ospedale dall’ambulanza giunta sul posto. Nessuno degli anziani sarebbe però in pericolo di vita.

Diversi i danni alla struttura. Da quando si apprende l’incendio, che pare sia partito da una delle stanze del primo piano, ha completamente distrutto diverse stanze della casa di riposo rendendo la struttura praticamente inagibile. L’intervento dei vigili è valso, oltre a portare in salvo i degenti, a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Ancora da chiarire le cause del rogo.