Cosenza - Un ottantenne, Francesco Fontana, ha perso la vita in un incendio. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri a Rovito (Cosenza). L'uomo, ex docente di Economia Aziendale all’Università della Calabria, è rimasto vittima del rogo che si è sviluppato nella sua abitazione, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

