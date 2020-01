Incendio in abitazione a San Giorgio Morgeto, anziana muore carbonizzata

San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) – Un’anziana è deceduta a seguito di un incendio nella propria abitazione. La donna, accortasi delle fiamme, avrebbe tentato invano di uscire, rimanendo però semicarbonizzata in quanto intrappolata. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato questa mattina nel comune di San Giorgio Morgeto, fuori dal centro abitato. Difficoltoso anche l’intervento dei vigili del fuoco di Polistena, giunti sul posto, a causa delle strade molto strette e delle abitazioni molto attaccate tra loro. L’intervento della squadra è valso ad evitare che si propagassero le fiamme agli appartamenti vicini. I vvf hanno lavorato per tre ore al fine di domare l’incendio ed estrarre il cadavere dell’anziana signora che, secondo i primi accertamenti, era già deceduta prima del loro arrivo.

