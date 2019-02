Incendio in abitazione nel crotonese, vigili del fuoco fanno evacuare famiglia

Crotone - Una squadra dei Vigili del Fuoco di Petilia Policastro (Crotone), è intervenuta, ieri sera alle 22, in località Foresta del centro del Crotonese, per l'incendio di un' abitazione situata al primo piano di un stabile. La squadra ha estinto immediatamente le fiamme che avevano invaso una stanza da letto, evitando che l'incendio si espandesse al resto dell'abitazione, e ai piani superiori. Mentre alcuni vigili lavoravano per spegnere l'incendio, altri hanno provveduto ad evacuare una famiglia di tre persone dall'appartamento al piano superiore, usando gli autorespiratori in dotazione per l'intenso fumo che che si era creato nel vano scala e nell'abitazione. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

