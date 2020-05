Incendio in stabilimento della 'nduja a Spilinga

Vibo Valentia - Incendio nella fabbrica della ‘nduja a Spilinga, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio nei locali dello stabilimento produttivo della ‘nduja (Spilinga è il paese principale dove viene prodotto l’insaccato piccante famoso in tutto il mondo) e sul posto si trovano ancora i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia che, con diverse squadre, sono impegnati a domare le fiamme. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. La nube di fumo nero è visibile da Capo Vaticano sino all’altopiano del Poro. Sul posto si sono portati anche i carabinieri. L’incendio pare sia stato causato da un corto circuito.

