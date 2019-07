Inchiesta hotel Miramare, condannata ex assessore Reggio Calabria Marcianò

Reggio Calabria - L'ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò, é stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per abuso d'ufficio e falso ideologico. La sentenza é stata emessa dal Gup reggino, Giovanna Sergi, nel processo col rito abbreviato. La vicenda giudiziaria in cui é stata coinvolta l'ex assessore Marcianò riguarda l'affidamento in gestione dell'ex albergo Miramare, immobile di proprietà del Comune di Reggio, ad un imprenditore privato. L'accusa aveva chiesto per la Marcianò la condanna a dieci mesi di reclusione. Nella stessa vicenda sono coinvolti il sindaco, Giuseppe Falcomatà; il vice sindaco Armando Neri; gli assessori Armando Muraca, Giuseppe Marino, Nino Zimbalatti e Saverio Anghelone; il segretario generale del Comune Giovanna Acquaviva; l'ex assessore all'Urbanistica Agata Quattrone e le dirigenti comunali Patrizia Nardi e Luisa Spanò. Per loro, che hanno scelto il rito ordinario , il processo é stato fissato per il prossimo mese di settembre.

